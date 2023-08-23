Росавиация: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был в самолете, разбившемся в Тверской области

Крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек. Члены экипажа — Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова, а также семь пассажиров:

Евгений Пригожин;

Дмитрий Уткин;

Валерий Чекалов;

Сергей Пропустин;

Евгений Макарян;

Николай Матусеев;

Александр Тотмин.

Самолет Embraer-135 выполнял полет на основании выданного разрешения на использование воздушного пространства РФ, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. К расследованию причин и обстоятельств крушения самолета Embraer – 135 в Тверской области также приступила специально созданная комиссия Росавиации. Известно, что упавший бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро».