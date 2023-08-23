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Росавиация: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был в самолете, разбившемся в Тверской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosaviatsiya-glava-chvk-vagner-evgenij-prigozhin-byl-v-samolete-razbivshemsya-v-tverskoj-oblasti
Росавиация: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был в самолете, разбившемся в Тверской области
Евгений Пригожин. Фото t.me/concordgroup_official

Крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек. Члены экипажа — Алексей Левшин, Рустам Каримов и Кристина Распопова, а также семь пассажиров:

  • Евгений Пригожин;
  • Дмитрий Уткин;
  • Валерий Чекалов;
  • Сергей Пропустин;
  • Евгений Макарян;
  • Николай Матусеев;
  • Александр Тотмин.

Самолет Embraer-135 выполнял полет на основании выданного разрешения на использование воздушного пространства РФ, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли. По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. К расследованию причин и обстоятельств крушения самолета Embraer – 135 в Тверской области также приступила специально созданная комиссия Росавиации. Известно, что упавший бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро».

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