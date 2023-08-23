По факту крушения самолета в Тверской области возбудили уголовное дело

Крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

Известно, что бизнес-джет Embraer Legacy выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительным данным, все они погибли. На месте происшествия нашли тела восьми погибших. Спасатели продолжают поисковые работы.

«По факту авиационного происшествия в Тверской области ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщает пресс-служба СК РФ.

На место авиакрушения выехали следователи. Для установления всех обстоятельств происшествия назначат судебные экспертизы. К расследованию причин и обстоятельств крушения самолета Embraer – 135 в Тверской области также приступила специально созданная комиссия Росавиации. Известно, что упавший бизнес-джет принадлежал ООО «МНТ-Аэро». Предварительно, на борту самолета были семь пассажиров и три члена экипажа.

Специалисты начали собирать информацию о техническом состоянии воздушного судна, подготовке экипажа, работе диспетчерских служб и метеорологической обстановке на маршруте. Кроме того, ведется поиск «черных ящиков» для расшифровки и получения анализа записей, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщили в Росавиации. Официального подтверждения о гибели Пригожина в авиакакатострофе нет.