Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Об этом сообщили в Росавиации. Крушение самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

Разбился частный самолет Embraer Legacy, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. Предварительно, все они погибли.

По данным Росавиации, среди пассажиров разбившегося Embraer Legacy значился бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Специалисты начали расследование авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели проводят поисковые работы на месте авиакрушения в Тверской области.