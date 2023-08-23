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Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sredi-passazhirov-razbivshegosya-v-tverskoj-oblasti-samoleta-znachilsya-glava-chvk-vagner-evgenij-prigozhin
Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

Об этом сообщили в Росавиации. Крушение самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

Разбился частный самолет Embraer Legacy, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. Предварительно, все они погибли.

По данным Росавиации, среди пассажиров разбившегося Embraer Legacy значился бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Специалисты начали расследование авиакатастрофы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели проводят поисковые работы на месте авиакрушения в Тверской области.

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