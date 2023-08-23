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Десять человек погибли при падении частного самолета в Тверской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyat-chelovek-pogibli-pri-padenii-chastnogo-samoleta-v-tverskoj-oblasti
Фото t.me/grey_zone

Крушение самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино.

Известно, что разбился частный самолет Embraer Legacy, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. Предварительно, все они погибли.

Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Спасатели проводят поисковые работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

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Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Читайте также: во время крушения самолета Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров. Об этом 15 августа сообщил глава администрации Республики Адыгея Мурат Кумпилов в своих соцсетях.

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