Во время крушения самолета Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров

Об этом 15 августа сообщил глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов в своих соцсетях.

По его словам, в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.

«На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО. Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал глава Адыгеи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. В Минобороны сообщили о том, что один из членов экипажа погиб.