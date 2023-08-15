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Во время крушения самолета Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-krusheniya-samoleta-l-39-na-kubani-pogib-nachalnik-majkopskogo-uchebnogo-aviapolka-vadim-gurov
Во время крушения самолета Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка Вадим Гуров
Фото t.me/muratkumpilov

Об этом 15 августа сообщил глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов в своих соцсетях.

По его словам, в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.

«На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО. Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», — написал глава Адыгеи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка. Самолет упал в черте аэродрома. В Минобороны сообщили о том, что один из членов экипажа погиб.

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