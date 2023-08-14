Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один из членов экипажа погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-razbilsya-uchebnyj-samolet-l-39-odin-iz-chlenov-ekipazha-pogib
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один из членов экипажа погиб
Фото mavink.com

По данным Минобороны, 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка.

Самолет упал в черте аэродрома. На земле разрушений и пострадавших нет.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается, сообщает ТАСС.

Читайте также: самолет Су-25 ВКС России упал в Азовское море в Краснодарском крае.

Статьи
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Бульон из инфекций: врач объяснил, чем опасно море в августе
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Госуслуги: 7 советов по работе с порталом
Семь правил красивого макияжа
Семь правил красивого макияжа
Стоит ли есть конину: польза и вред
Стоит ли есть конину: польза и вред
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
7 инфекций, передающихся половым путем, о которых обязательно знать
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях