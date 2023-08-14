В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39, один из членов экипажа погиб

По данным Минобороны, 14 августа при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку потерпел крушение учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка.

Самолет упал в черте аэродрома. На земле разрушений и пострадавших нет.

По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается, сообщает ТАСС.

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