Самолет Су-25 ВКС России упал в Азовское море в Краснодарском крае

Инцидент с участием боевого самолета произошел 17 июля в 15:00 в Ейском районе.

Самолет Су-25 ВКС России упал в акватории Азовского моря недалеко от берега. При падении летчик успел катапультироваться, он выжил. Ему оказывают необходимую помощь.

«Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Предварительно, самолет Су-25 упал в море из-за технической неисправности. Точные причины авиаинцидента в Ейском районе установят специалисты Минобороны РФ, которые работают на месте.

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