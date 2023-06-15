Жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом

Жители города-курорта 14 и 15 июня заметили в небе над городом военные самолеты и рассказали об этом в соцсетях.

В мэрии уточнили, что самолеты ВКС России в небе над Геленджиком в эти дни выполняли учебные полеты. Их экипажи проходят учения с применением средств поражения в филиале войсковой части в станице Ленинградской. Кроме того, учения авиации в регионе пройдут и 17 июня.

«Поводов для волнений нет», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.

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