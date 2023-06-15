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Жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/boevye-samolety-vks-rf-v-nebe-nad-gelendzhikom-vstrevozhili-mestnyh-zhitelej
Жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом
Фото tonkosti.ru

Жители города-курорта 14 и 15 июня заметили в небе над городом военные самолеты и рассказали об этом в соцсетях.

В мэрии уточнили, что самолеты ВКС России в небе над Геленджиком в эти дни выполняли учебные полеты. Их экипажи проходят учения с применением средств поражения в филиале войсковой части в станице Ленинградской. Кроме того, учения авиации в регионе пройдут и 17 июня.

«Поводов для волнений нет», — говорится в сообщении МЦУ Геленджика.

Читайте также: жителей Краснодара ночью 15 июня испугал громкий звук, напоминающий взрыв. Его услышали в 0:30. Оказалось, что ночной хлопок бы вызван пролетом военного самолета.

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