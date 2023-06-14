Жителей Краснодара ночью испугал громкий звук, напоминающий взрыв

Около 00:30 15 июня краснодарцы услышали громкий звук, похожий на взрыв.

В Краснодаре жители Центрального района, Пашковского жилого массива, Комсомольского района, микрорайона Гидростроителей и поселков Знаменского и Плодородного услышали громкий звук.

Звук был всего один, но громкий. После этого — затишье. Что это, никто не знает, но жители Плодородного сообщают о возгорании в поле.

Официальная информация уточняется. Интернет-портал «Кубань 24» направил запрос в управление МЧС по Краснодарскому краю.

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