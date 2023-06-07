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Жителей Краснодара снова напугал громкий хлопок в небе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-snova-napugal-gromkij-hlopok-v-nebe
Жителей Краснодара снова напугал громкий хлопок в небе
Фото Александра Лебедева, «Кубань 24»

Подозрительный звук в небе услышали в разных районах краевого центра 7 июня около 15:30.

«Причина громкого звука, похожего на взрыв, который сегодня услышали жители Краснодара, как и несколько дней назад — преодоление самолетом звукового барьера», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

После громкого хлопка в небе в ЕДДС Краснодара не поступало обращений от местных жителей о пострадавших, взрывах, хлопках и разрушениях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние 10 дней хлопки в небе уже дважды беспокоили жителей Краснодара. Они также были связаны с самолетами, пролетающими над городом с преодолением звукового барьера. Население призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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