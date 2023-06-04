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Громкий хлопок встревожил жителей Краснодара

Общество
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Громкий хлопок встревожил жителей Краснодара
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Громкий звук, напоминающий раскат грома, 4 июня около 19:00 слышали в разных районах Краснодара.

В соцсетях обеспокоенные жители сообщили, что хлопок был слышен в центре города, в Фестивальном, Комсомольском, Юбилейном, Пашковском микрорайонах, микрорайоне Гидростроителей, в поселках Южном, Российском и в районе Западного обхода. Также звук слышали в районе парка «Краснодар».

По данным ЕДДС Краснодара, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер, — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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