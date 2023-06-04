Тягач врезался в самолет с пассажирами в аэропорту Сочи

Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Самолет готовился к вылету в Екатеринбург.

Информацию о происшествии разместили в Telegram-канале «Авиаторщина». Сообщалось, что в момент посадки пассажиров в самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа» в борт врезался тягач, перевозивший багажные телеги.

Пассажиры рассказали, что почувствовали резкий толчок. Из-за полученного повреждения самолет отстранили от полета. Пассажиров пересадили в резервный самолет.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку.

Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следователями устанавливается причиненный ущерб. Устанавливаются вс обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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