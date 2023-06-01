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На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-bortu-samoleta-sochi-chelyabinsk-umerla-passazhirka
На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка
Фото Центрального межрегионального СУТ СК России

Инцидент произошел 31 мая около 15:30 на борту находящегося в воздухе самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Сочи — Челябинск.

По предварительным данным, 45-летней пассажирке стало плохо, она скоропостижно скончалась за 25 минут до посадки в Челябинске.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия, назначены экспертизы. По окончанию проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУТ СК России.

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