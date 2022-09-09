Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Происшествия
09.09.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/letevshij-v-sochi-samolet-sovershil-ekstrennuyu-posadku-iz-za-plohogo-samochuvstviya-passazhira
Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Инцидент произошел 9 сентября около 4:00 с рейсом авиакомпании «ИКАР» Саранск — Сочи.

«Сегодня командир воздушного судна авиакомпании «ИКАР», следовавшего из Саранска в Сочи, принял решение уйти на запасной аэродром в Астрахань по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Пассажира передали бригаде скорой помощи для госпитализации. В 5:34 борт вылет в аэропорт назначения. В 7:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту города-курорта.

Читайте также: самолет Сочи — Тюмень после взлета по техническим причинам вернулся в аэропорт.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира
Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях