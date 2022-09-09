Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Летевший в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира

Инцидент произошел 9 сентября около 4:00 с рейсом авиакомпании «ИКАР» Саранск — Сочи.

«Сегодня командир воздушного судна авиакомпании «ИКАР», следовавшего из Саранска в Сочи, принял решение уйти на запасной аэродром в Астрахань по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Пассажира передали бригаде скорой помощи для госпитализации. В 5:34 борт вылет в аэропорт назначения. В 7:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту города-курорта.

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