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Самолет Сочи — Тюмень после взлета по техническим причинам вернулся в аэропорт

Происшествия
28.08.2022 12:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-sochi-tyumen-posle-vzleta-po-tehnicheskim-prichinam-vernulsya-v-aeroport
Самолет Сочи — Тюмень после взлета по техническим причинам вернулся в аэропорт
Фото pixabay.com

Инцидент с самолетом А-321 рейса NWS 636 Сочи — Тюмень произошел ночью 28 августа.

Командир самолета авиакомпании «Северный ветер» после взлета принял решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам. В 9:36 борт благополучно вылетел в аэропорт назначения.

Пассажирам рейса на время ожидания предоставили горячее питание, напитки и гостиницу, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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