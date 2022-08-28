Самолет Сочи — Тюмень после взлета по техническим причинам вернулся в аэропорт
Происшествия
28.08.2022 12:06
Инцидент с самолетом А-321 рейса NWS 636 Сочи — Тюмень произошел ночью 28 августа.
Командир самолета авиакомпании «Северный ветер» после взлета принял решение вернуться на аэродром вылета по техническим причинам. В 9:36 борт благополучно вылетел в аэропорт назначения.
Пассажирам рейса на время ожидания предоставили горячее питание, напитки и гостиницу, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
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