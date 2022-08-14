Самолет Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Фото пресс-службы аэропорта Сочи

Это произошло 14 августа в 6:30. Экипаж воздушного судна, направлявшегося в Турцию, решил совершить незапланированную посадку в Сочи из-за того, что 50-летнему пассажиру стало плохо во время полета.

«На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь, и выдано направление на госпитализацию в медучреждение Сочи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

В 8:40 самолет благополучно вылетел в Турцию.

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