Самолет Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира
Происшествия
14.08.2022 11:40
Это произошло 14 августа в 6:30. Экипаж воздушного судна, направлявшегося в Турцию, решил совершить незапланированную посадку в Сочи из-за того, что 50-летнему пассажиру стало плохо во время полета.
«На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь, и выдано направление на госпитализацию в медучреждение Сочи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
В 8:40 самолет благополучно вылетел в Турцию.
Читайте также: самолет «Москва — Сочи» экстренно сел в Астрахани из-за инфаркта у пассажирки.
Популярные новости
- В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ