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Самолет Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Происшествия
14.08.2022 11:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-moskva-antalya-ekstrenno-sel-v-sochi-iz-za-plohogo-samochuvstviya-passazhira
Самолет Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира
Фото пресс-службы аэропорта Сочи

Это произошло 14 августа в 6:30. Экипаж воздушного судна, направлявшегося в Турцию, решил совершить незапланированную посадку в Сочи из-за того, что 50-летнему пассажиру стало плохо во время полета.

«На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь, и выдано направление на госпитализацию в медучреждение Сочи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

В 8:40 самолет благополучно вылетел в Турцию.

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