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Похожий на взрыв звук, испугавший жителей Краснодара, оказался самолетом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pohozhij-na-vzryv-zvuk-ispugavshij-zhitelej-krasnodara-okazalsya-samoletom
Похожий на взрыв звук, испугавший жителей Краснодара, оказался самолетом
Фото unsplash.com

Около 00:30 15 июня жители Краснодара услышали громкий звук, похожий на взрыв. Соцсети заполонили вопросы о том, что это за хлопок. 

Оперативный штаб Краснодарского края дал ответ на этот вопрос.

«Громкий звук (похожий на взрыв), который услышали жители Краснодара ночью 15 июня, связан с преодолением самолетом звукового барьера. По информации ЕДДС Краснодара и ближайших районов, а также оперативных служб, информации о каких-либо посторонних аппаратах, разрушениях и вспышках не зафиксировано», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар около поселка Плодородного, который испугал жителей сразу после хлопка, оказался горящей кучей мусора, которая никак не связана с услышанным краснодарцами звуком. Возгорание в поле оперативно потушили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодара ночью 15 июня испугал громкий звук, напоминающий взрыв.

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