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СК РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-rf-podtverdil-gibel-evgeniya-prigozhina-v-aviakatastrofe-v-tverskoj-oblasti
СК РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
Евгений Пригожин. Фото t.me/concordgroup_official

В рамках расследования крушения самолета завершили молекулярно-генетические экспертизы.

«По результатам экспертиз личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек: члены экипажа, а также семь пассажиров, среди которых был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли.

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