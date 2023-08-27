СК РФ подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области

В рамках расследования крушения самолета завершили молекулярно-генетические экспертизы.

«По результатам экспертиз личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение частного самолета произошло вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer Legacy находились 10 человек: члены экипажа, а также семь пассажиров, среди которых был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в разбившемся в Тверской области самолете, погибли.