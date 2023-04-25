Еще одного участника рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы» осудили в Краснодарском крае

Приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в самоуправстве с причинением причинен существенного вреда и с угрозой применения насилия вынес 25 апреля Славянский городской суд.

По данным суда, в октябре 2019 года в ходе корпоративного спора, возникшего между учредителями ООО «Кубанские деликатесы», было принято решение об отстранении от должности действующего гендиректора и вступлении в должность нового. Мужчина, зная о том, что это решение оспаривается в суде, 4 октября 2019 года около 7:30 вместе с вооруженными людьми прибыл на территорию завода. Его задачей было потребовать от охранников покинуть КПП.

Вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого расследуют отдельно, злоумышленник проверял и изымал пропуска у работников завода и не пропускал их на территорию. Эти действия привели к приостановке работы предприятия, причинению ущерба деловой репутации, отказу работников выходить на работу, а также к вооруженному конфликту с применением огнестрельного и газового оружия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимый вину не признал и отказался давать показания. Суд назначил ему 1 год и 3 месяца лишения свободы в колонии–поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», споры за фирму «Кубанские Деликатесы» длились не один год. В 2019 году умер один из основателей компании Иван Радченко. После этого член совета директоров Владимир Скрипка и его сын решили стать владельцами завода. Попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» провели 4 октября 2019 года. Восемь вооруженных людей проникли на территорию завода и попытались взять в заложники находившихся там работников. В результате пострадали сотрудники предприятия. Один из охранников был ранен в голову. Личности нападавших до сих пор не установлены.

В апреле 2022 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление временного управляющего и постановил взыскать с Владимира и Ярослава Скрипок и Александра Блинкова в пользу ООО «Кубанские деликатесы» 15 млн рублей причиненного ущерба. Гособвинитель просил для отца и сына реальные сроки заключения — 12 и 11 месяцев соответственно. В июне суд назначил подсудимым совокупный штраф в размере 600 тыс. рублей.

Апелляционный суд освободил обвиняемых от наказания по ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества или решения совета директоров» в связи с истечением срока давности. Также суд снизил размер штрафов Владимиру и Ярославу Скрипкам. Отцу — до 150 тыс. рублей, сыну — до 100 тыс. рублей. В ноябре 2022 года стрелявшего в людей бывшего сотрудника завода «Кубанские деликатесы» посадили на 1 год.