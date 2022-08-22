В Краснодаре суд уменьшил штрафы обвиняемым по делу «Кубанских деликатесов»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Первомайский районный суд Краснодара в августе рассмотрел апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу предприятия «Кубанские деликатесы», который был вынесен 17 июня судьей 63-го участка мирового суда Центрального округа.

Суд рассмотрел дело Владимира Скрипки и его сына Ярослава по обвинению в фальсификации решения органа управления и сведений в реестре юридических лиц. Первомайский районный суд оставил без изменений основную часть приговора суда первой инстанции.

Реальных сроков лишения свободы назначено не было. Суд освободил обвиняемых от наказания по ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества или решения совета директоров» в связи с истечением срока давности. Также суд снизил размер штрафов Владимиру и Ярославу Скрипкам. Отцу — до 150 тыс. рублей, сыну — до 100 тыс. рублей. Защита пострадавшей стороны заявила о намерении подать кассационную жалобу, пишет «Юг Times».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», споры за фирму «Кубанские Деликатесы» идут уже третий год. В 2019 году умер один из основателей компании Иван Радченко. После этого член совета директоров Владимир Скрипка и его сын решили стать владельцами завода. Попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» провели 4 октября 2019 года. Восемь вооруженных людей проникли на территорию завода и попытались взять в заложники находившихся там работников. В результате пострадали сотрудники предприятия. Один из охранников был ранен в голову. Личности нападавших до сих пор не установлены.

В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление временного управляющего и постановил взыскать с Владимира и Ярослава Скрипок и Александра Блинкова в пользу ООО «Кубанские деликатесы» 15 млн рублей причиненного ущерба.

Гособвинитель 9 июня просил для отца и сына реальные сроки заключения — 12 и 11 месяцев соответственно. В июне суд назначил подсудимым совокупный штраф в размере 600 тыс. рублей. Также обвиняемым запретили на 2 года и на 1 год соответственно управлять каким-либо бизнесом. Свой вины в суде обвиняемые не признали и опротестовали решение. Сторона пострадавших также подала апелляционные жалобы на приговор с просьбой пересмотреть вид назначенного наказания и назначить обвиняемым реальные сроки лишения свободы.