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Потерпевшие попросили реальные сроки для обвиняемых по делу фирмы «Кубанские деликатесы»

Происшествия
08.08.2022 09:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/poterpevshie-poprosili-realnye-sroki-dlya-obvinyaemyh-po-delu-firmy-kubanskie-delikatesy
Потерпевшие попросили реальные сроки для обвиняемых по делу фирмы «Кубанские деликатесы»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Апелляции подавали и потерпевшие, и осужденные. Очередное заседание состоится 9 августа в Первомайском районном суде Краснодара.

Потерпевшие считают, что приговор для Владимира и Ярослава Скрипка слишком мягкий. Суд 17 июня назначил подсудимым совокупный штраф в размере 600 тыс. рублей. Владимиру Cкрипке запретили занимать руководящие посты в течение двух лет. Ярослава Скрипку на год лишили права управлять любым бизнесом.

В апелляции на приговор потерпевшие просят пересмотреть размер и вид наказания. Кроме того, они рассчитывают, что обвиняемым назначат наказание вплоть до лишения свободы, сообщает «Юг Times».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура также просила реальные сроки для обвиняемых по делу фирмы «Кубанские деликатесы».

Споры за фирму «Кубанские Деликатесы» идут уже третий год. В 2019 году умер один из основателей компании Иван Радченко. После этого член совета директоров Владимир Скрипка и его сын решили стать владельцами завода. Попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» провели 4 октября 2019 года. Восемь вооруженных людей проникли на территорию завода и попытались взять в заложники находившихся там работников. В результате пострадали сотрудники предприятия. Один из охранников был ранен в голову. Личности нападавших до сих пор не установлены.

В апреле 2022 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление временного управляющего и постановил взыскать с Владимира и Ярослава Скрипка и Александра Блинкова в пользу ООО «Кубанские деликатесы» 15 млн рублей причиненного ущерба.

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