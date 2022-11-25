Стрелявшего в людей бывшего сотрудника завода «Кубанские деликатесы» посадили на 1 год

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении администратора пропускного режима завода «Кубанские деликатесы» 25 ноября вынес Славянский городской суд.

По данным суда, в октябре 2019 года между учредителями ООО «Кубанские деликатесы» возник корпоративный спор. От должности решили отстранить действующего генерального директора завода. Утром 4 октября 2019 года на территорию завода прибыла специально созданная комиссия.

Администратору позвонил напарник, который сообщил о том, что на территории предприятия находятся посторонние люди и мешают ему пройти на рабочее место. Администратор вооружился самозарядным охотничьим карабином, подъехал на автомобиле к проходной завода. Он увидел, как незнакомые люди распылили в лицо напарника баллончик. Находясь за воротами, приехавший администратор 3 раза выстрелил из ружья вверх. В ответ рейдеры 11 раз выстрелили из травматических пистолетов в направлении ворот.

Тогда злоумышленник прицелился и дважды выстрелил через ворота сначала в одного пострадавшего, потом дважды — в другого. Пострадавшим своевременно оказали помощь. Также от выстрелов пострадали и другие люди, которые в этот момент стояли за воротами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью легкой и средней тяжести. Суд назначил обвиняемому 1 год лишения свободы в колонии-поселении. В пользу пострадавших с осужденного взыскали 275 тыс. рублей компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», споры за фирму «Кубанские Деликатесы» идут уже третий год. В 2019 году умер один из основателей компании Иван Радченко. После этого член совета директоров Владимир Скрипка и его сын решили стать владельцами завода. Попытку рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы» провели 4 октября 2019 года. Восемь вооруженных людей проникли на территорию завода и попытались взять в заложники находившихся там работников. В результате пострадали сотрудники предприятия. Один из охранников был ранен в голову. Личности нападавших до сих пор не установлены.

В апреле Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление временного управляющего и постановил взыскать с Владимира и Ярослава Скрипок и Александра Блинкова в пользу ООО «Кубанские деликатесы» 15 млн рублей причиненного ущерба. Гособвинитель 9 июня просил для отца и сына реальные сроки заключения — 12 и 11 месяцев соответственно. В июне суд назначил подсудимым совокупный штраф в размере 600 тыс. рублей. Также обвиняемым запретили на 2 года и на 1 год соответственно управлять каким-либо бизнесом.

В августе состоялась апелляция. Суд освободил обвиняемых от наказания по ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания акционеров хозяйственного общества или решения совета директоров» в связи с истечением срока давности. Также суд снизил размер штрафов Владимиру и Ярославу Скрипкам. Отцу — до 150 тыс. рублей, сыну — до 100 тыс. рублей.