Экзотика на праздничном столе: готовим варенье из киви

Казалось бы сезон домашнего консервирования окончен. Но, не тут-то было! Среди даров поздней осени есть еще немало того, что просится быть обработанным, сваренным и разлитым в банки.

Устроим «сбор киви», часть этих ягод съедим свежими, сделаем из них смузи, а из особо плотных соорудим бесподобный и необычный десерт — кисло-сладкий, изумрудный, яркий, освежающий, волшебный.

Варенье из киви «Волшебник Изумрудного города»:

Немного терпения и мы сделаем так, чтобы кусочки киви остались упругими, а сироп стал ароматным и прозрачным.

Для приготовления нам понадобится:

Киви — 1 кг

Сахар — 800 г — 1 кг (в зависимости от сладости киви и наших предпочтений)

Лимон — 1 шт. (нужен и сок, и цедра)

Свежий имбирь — 2-3 тонких ломтика

Как готовим:

Киви аккуратно промываем и освобождаем от кожуры. Нарезаем плоды дольками среднего размера. Примерно по 1,5-2 см толщиной. Если нарежем слишком мелко, киви может развариться и получится не варенье, а джем или даже повидло.

Нарезанные дольки киви складываем в глубокую кастрюльку с толстым дном. Засыпаем сахаром. Добавляем цедру одного лимона. Ее мы натираем на мелкой терке, стараясь не задевать белый горький слой.

Сок из этого же лимона выжимаем в кастрюлю. Лимон не только добавит цитрусовые нотки, но и поможет сохранить яркий цвет варенья, а заодно сыграет роль натурального консерванта.

Аккуратно перемешиваем ингредиенты, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем при комнатной температуре на 4-6 часов, а лучше на ночь. За это время киви пустит много сока. Ели сахар в нем растворится не полностью — ничего страшного. Перемешивать и добиваться полного растворения не нужно, пусть кусочки останутся целыми.

Ставим кастрюлю на средний огонь. Доводим до кипения. Добавляем ломтики имбиря.

Очень осторожно, чтобы не повредить кусочки киви, помешиваем варенье силиконовой лопаткой или деревянной ложкой. Как только наступит момент кипения, снимаем пенку, убираем огонь до минимума, варим ровно 5 минут и снимаем кастрюльку с огня.

Накрываем ее крышкой и даем варенью полностью остыть. Это может занять несколько часов.

После этого снова ставим кастрюлю на огонь, извлекаем из варенья имбирь, доводим до кипения и провариваем еще 5-10 минут. Варка с перерывом «на отдых» позволяет долькам киви хорошенько пропитаться сиропом и не размякнуть.

Горячее варенье разливаем по стерилизованным сухим банкам, плотно закатываем их крышками, переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Несекретные секреты:

Для варенья из киви лучше брать слегка недозрелые, упругие плоды. Пусть они будут чуть кислее спелых, зато лучше держат форму.

Чтобы убедиться в готовности нашего варенья — капаем немного сиропа на холодное блюдце. Если капля не растекается — готовность идеальная.

Экспериментировать со вкусом можно и нужно. Например — добавить в самом конце варки ванилин на кончике ножа. Или вместе с имбирем несколько листиков свежей мяты. Или палочку корицы. Или 2-3 звездочки бадьяна.

Лимон можно заменить лаймом. Вкус и аромат будут более яркими и немного терпкими. Вместо цедры лимона можно использовать цедру апельсина.

Вот и все! Экзотическое варенье к чаю, к блинам, сырникам, оладьям, мороженому или даже к сырной тарелке у нас готово!

