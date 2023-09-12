Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Эксперт рассказал, почему ЧП с самолетом из Сочи могло закончиться крушением

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-rasskazali-pochemu-chp-s-samoletom-iz-sochi-moglo-zakonchitsya-krusheniem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Эксперт рассказал, почему ЧП с самолетом из Сочи могло закончиться крушением
Фото t.me/uralairlines_official

По словам экс-конструктора ОКБ «Сухой» Вадима Лукашевича, отказ гидравлики на борту самолета Airbus 320 «Уральских авиалиний», который выполнял полет Сочи — Омск и 12 сентября совершил экстренную посадку в поле, мог привести к крушению.

Эксперт отметил, что гидросистема в самолете является аналогом кровеносных сосудов в теле человека. По его словам, именно гидравлика приводит в действие все механизмы.

«При отказе гидросистемы нужно разворачиваться и искать ближайший аэродром. Судя по тому, что в поле сели, значит, там что-то очень серьезное было. Снижение давления в гидросистеме может происходить из-за потери герметичности — рабочая жидкость попросту вытекает, и управление теряется. Отказ гидравлики — это настолько серьезно, что действительно нужно было идти на вынужденную посадку, иначе все могло закончиться куда хуже — крушением», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Предварительной причиной экстренной посадки самолета «Сочи — Омск» стал отказ гидравлической системы. Транспортное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна. Перед посадкой в Новосибирской области пилот самолета Airbus заявил о полной потере гидравлики.

Статьи
Только для девочек: что нужно знать о месячных
Только для девочек: что нужно знать о месячных
О каких заболеваниях могут говорить трещины на локтях
О каких заболеваниях могут говорить трещины на локтях
Антипотребительство: спасаем планету или оправдываем безденежье?
Антипотребительство: спасаем планету или оправдываем безденежье?
Эндокринолог рассказала о причинах хронической усталости
Эндокринолог рассказала о причинах хронической усталости
Что такое купероз: лечение и профилактика
Что такое купероз: лечение и профилактика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях