Эксперт рассказал, почему ЧП с самолетом из Сочи могло закончиться крушением

По словам экс-конструктора ОКБ «Сухой» Вадима Лукашевича, отказ гидравлики на борту самолета Airbus 320 «Уральских авиалиний», который выполнял полет Сочи — Омск и 12 сентября совершил экстренную посадку в поле, мог привести к крушению.

Эксперт отметил, что гидросистема в самолете является аналогом кровеносных сосудов в теле человека. По его словам, именно гидравлика приводит в действие все механизмы.

«При отказе гидросистемы нужно разворачиваться и искать ближайший аэродром. Судя по тому, что в поле сели, значит, там что-то очень серьезное было. Снижение давления в гидросистеме может происходить из-за потери герметичности — рабочая жидкость попросту вытекает, и управление теряется. Отказ гидравлики — это настолько серьезно, что действительно нужно было идти на вынужденную посадку, иначе все могло закончиться куда хуже — крушением», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Предварительной причиной экстренной посадки самолета «Сочи — Омск» стал отказ гидравлической системы. Транспортное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна. Перед посадкой в Новосибирской области пилот самолета Airbus заявил о полной потере гидравлики.