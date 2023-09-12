Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Специалист назвал возможную причину аварийной посадки самолета «Сочи — Омск»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialist-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-avarijnoj-posadki-samoleta-sochi-omsk
Специалист назвал возможную причину аварийной посадки самолета «Сочи — Омск»
Фото t.me/uralairlines_official

Перед посадкой в Новосибирской области пилот самолета Airbus заявил о полной потере гидравлики.

У самолета есть три гидравлические системы, отказ одной из них на полет практически не влияет. Сразу три системы редко могут отказывать одновременно, поэтому важно выяснить истинную причину аварийной посадки, отметил экс-командир самолета, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«Если произошел отказ всех гидравлических систем, то это уже серьезно. Здесь надо разбираться, потому что бывают информационные вбросы и по радиосвязи. Полностью вытечь могла одна гидравлическая система. Но чтобы одновременно вытекли все три — маловероятно», — добавил специалист.

Подобные ситуации при нормальном ведении хозяйства в компании происходят редко, заявил Романов.

«Самолеты — очень дорогостоящая техника. Поэтому нужно вкладывать много денег, чтобы они исправно летали, и менять все вовремя, проводить техническое обслуживание. Но с этим будет разбираться Следственный комитет. Тогда и вскроется, что и когда меняли», — сказал он.

По неподтвержденным данным, у самолета загорелся двигатель, но такие ситуации с гидравликой не связаны — причиной могли стать проблемы с топливной системой, утверждает специалист.

«Возможно, если двигатель выключился, то была нехватка авиационного керосина», — цитирует Александра Романова телеканал 360.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет «Сочи — Омск» экстренно сел на грунт в Новосибирской области. Предварительной причиной экстренной посадки самолета «Сочи — Омск» стал отказ гидравлической системы. Транспортное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.

Статьи
Как правильно варить кукурузу, чтобы она была сочной и мягкой
Как правильно варить кукурузу, чтобы она была сочной и мягкой
О чем говорил Владимир Путин на ВЭФ-2023
О чем говорил Владимир Путин на ВЭФ-2023
«Яблочный час»: что представят на презентации Apple 2023 и где ее смотреть
«Яблочный час»: что представят на презентации Apple 2023 и где ее смотреть
Что можно и категорически нельзя есть после инсульта?
Что можно и категорически нельзя есть после инсульта?
7 способов избавиться от кошачьего запаха в квартире
7 способов избавиться от кошачьего запаха в квартире
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях