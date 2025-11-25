Эксперт объяснил тактику двухволновой атаки БПЛА на Кубань и Ростовскую область

В ночь на 25 ноября произошла массированная атака украинских беспилотников по объектам на территории Краснодарского края и Ростовской области.

По словам основателя учебного Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, ВСУ атаковали Новороссийск, Геленджик и Таганрог с использованием двухволновой тактики.

«Сначала летели обычные беспилотники, а затем — реактивные. Какая у них была задача? Разрядить наши комплексы противовоздушной обороны, чтобы системы ПВО потратили все ракеты на первую волну БПЛА, возможно, пустышек, и чтобы затем полетели реактивные беспилотники и нанесли удар», — объяснил специалист.

Эксперт предположил, что украинская армия могла запустить дроны с территории Украины, в том числе из Одессы.

«Дроны полетели с Украины над морем, огибая Крым, пошли на Краснодарский край и Ростовскую область», — цитирует Максима Кондратьева aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 242, ночью 25 ноября силы российской противовоздушной обороны сбили 249 беспилотников, в том числе 116 — над Черным морем, 76 — над Краснодарским краем, 16 — над Ростовской областью.

СКР квалифицировал атаку беспилотников на юг России как террористический акт и возбудил уголовное дело. По данным Следственного комитета России, пострадали не менее шести жителей Краснодарского края, также от обломков сбитых дронов получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. В Ростовской области, по предварительным данным, погибли три человека, еще несколько получили ранения.

