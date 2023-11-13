Экс-футболиста ФК «Краснодар» Бугаева суд ставил под стражей до Нового года

Краснодарский краевой суд 13 ноября рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о мере пресечения для Алексей Бугаева, которого подозревают в распространении наркотиков.

Краевой суд рассмотрел жалобу на решение Прикубанского районного суда Краснодара, который избрал в отношении Алексея Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31 декабря 2023 года», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании в Краснодаре 42-летнего экс-защитника ФК «Краснодар» и «Локомотив» Алексея Бугаева стало известно 1 ноября из информационных пабликов в соцсетях. Бугаева задержали ночью 28 октября, у него в кармане нашли пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон весом около 500 г. Возбудили уголовное дело. Прикубанский районный суд Краснодара назначил Бугаеву 7 суток административного ареста. После чего 3 ноября суд назначил меру пресечения Бугавеву в рамках расследования уголовного дела — его поместили под стражу до 31 декабря. Защита футболиста обжаловала его арест.

В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».