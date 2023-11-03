Пойманного с мефедроном в Краснодаре футболиста Бугаева арестовали до 31 декабря

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ. Его задержали 28 октября с 500 г мефедрона на улице Калинина.

На него завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прикубанский районный суд 3 ноября рассмотрел это уголовное дело и заключил Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря, удовлетворив ходатайство следствия, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что известный в недавнем прошлом футболист начал раскладывать закладки с мефедроном в Краснодаре из-за долга по налогам, который составляет около 70 тыс. рублей. Недавно экс-футболист открывал в краевом центре бизнес по макулатуре, но он обанкротился.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», задержанный с мефедроном в Краснодаре экс-футболист Алексей Бугаев отрицает свою вину. Об этом сообщила его адвокат Екатерина Макличенко.