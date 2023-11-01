Задержанный с мефедроном в Краснодаре экс-футболист Бугаев отрицает свою вину

Об этом сообщила адвокат бывшего игрока «Краснодара» и сборной России Алексея Бугаева — Екатерина Макличенко.

«Он отрицает тот факт, что при нем было полкило мефедрона. Однозначно, никаких наркотиков при себе у него не было. Он отрицает, что у него был какой-то умысел на сбыт наркотических средств», — рассказала она.

Адвокат Бугаева добавила, что бывший футболист отрицает и то, что он сопротивлялся полицейским перед задержанием. Она отметила, что ее клиент подписал бумаги, не соответствующие действительности, потому что в тот момент он был очень растерян и без юриста, сообщает РИА «Новости».

В середине нулевых годов Алексей Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

На бывшего футболиста завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Установлено, что бывший футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

На Бугаева также возбудили административное дело за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Прикубанский районный суд Краснодара 28 октября рассмотрел это административное дело. В суде нарушитель не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Бугаева признали виновным, ему назначили 7 суток административного ареста.

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