Карпов: футболист Бугаев занялся закладками в Краснодаре из-за долга по налогам

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ. Накануне мужчину задержали с 500 г мефедрона на улице Калинина.

Эта новость повергла в шок всех любителей футбола. В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что известный в недавнем прошлом футболист начал раскладывать закладки с мефедроном в Краснодаре из-за долга по налогам, который составляет около 70 тыс. рублей. Недавно экс-футболист открывал в краевом центре бизнес по макулатуре, но он обанкротился.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 42-летнего Алексея Бугаева завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Установлено, что бывший футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. На него возбудили административное дело за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Прикубанский районный суд Краснодара 28 октября рассмотрел это административное дело. В суде нарушитель не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Бугаева признали виновным, ему назначили 7 суток административного ареста.