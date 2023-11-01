Экс-защитника ФК «Краснодар» Алексея Бугаева задержали с полкило мефедрона

О задержании бывшего защитника ФК «Краснодар» и «Локомотив» Алексея Бугаева стало известно 1 ноября из информационных пабликов в соцсетях.

По данным источников в правоохранительных органах, 42-летнего экс-футболиста задержали полицейские ночью 28 октября в Краснодаре. У него в кармане нашли пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что это мефедрон весом около 500 г. Возбудили уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Бугаев оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые проводили оперативные мероприятия. В его отношении возбудили административное дело за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Прикубанский районный суд Краснодара 28 октября рассмотрел это административное дело. В суде нарушитель не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Суд признал Бугаева виновным и назначил ему 7 суток административного ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Бугаев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2010 году, когда расторг контракт с ФК «Краснодар».

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