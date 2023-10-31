Почти 2 кг наркотиков нашли в квартире приезжего мужчины в Краснодаре

Полицейские Краснодара получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель Тихорецка торгует наркотиками на территории края.

Во время проверки информация подтвердилась. В квартире, где жил мужчина, прошел обыск. Полицейские обнаружили и изъяли около 1,4 кг мефедрона и 550 N-метилэфедрона, упаковочный материал и электронные весы.

Полицейские установили, что злоумышленник нашел подработку наркокурьером в одном из мессенджеров — он забирал из тайников крупные партии наркотиков, фасовал их на разовые дозы и должен был распространить через закладки по краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого поместили под стражу, ему грози пожизненный срок в колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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