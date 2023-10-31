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Троих наркосбытчиков будут судить за распространение писем с мефедроном в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/troih-narkosbytchikov-budut-sudit-za-rasprostranenie-pisem-s-mefedronom-v-sochi
Троих наркосбытчиков будут судить за распространение писем с мефедроном в Сочи
Фото t.me/police_sochi

Деятельность двоих мужчин и одной женщины, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, пресекли сотрудники полиции Сочи.

По версии следствия, 32-летняя жительница Москвы создала преступное сообщество и руководила им в Сочи. Она купила мефедрон и отдала для фасовки на дозы его своему 29-летнему знакомому из Красноярска. Мужчина должен был разложить мефедрон по конвертам. Также злоумышленница наняла еще одного 36-летнего мужчину для работы курьером — он доставлял письма с наркотиком покупателям.

Полицейские задержали курьера и изъяли у него всю партию наркотиков. Затем совместно со следователями установили всех фигурантов преступной схемы.

Возбудили и расследовали уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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