Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Более 32 кг «синтетики» изъяли из нарколаборатории в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-32-kg-sintetiki-izyali-iz-narkolaboratorii-v-anape
Фото t.me/mediamvd

Полицейские при поддержке спецназа задержали пятерых подозреваемых, оборудовавших нарколабораторию для производства синтетических наркотиков в одном из частных домов в пригороде Анапы.

По предварительным данным, злоумышленники производили мефедрон для распространения крупными партиями через тайники.

В доме обнаружили изъяли более 32 кг готового наркотика, прекурсоры для его синтезирования, лабораторное оборудование и другие вещественные улики.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемых поместили под стражу, расследование продолжается, сообщает интернет-портал «МВД Медиа».

Читайте также: организатора нарколаборатории приговорили к 16 годам колонии в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях