Более 32 кг «синтетики» изъяли из нарколаборатории в Анапе

Полицейские при поддержке спецназа задержали пятерых подозреваемых, оборудовавших нарколабораторию для производства синтетических наркотиков в одном из частных домов в пригороде Анапы.

По предварительным данным, злоумышленники производили мефедрон для распространения крупными партиями через тайники.

В доме обнаружили изъяли более 32 кг готового наркотика, прекурсоры для его синтезирования, лабораторное оборудование и другие вещественные улики.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемых поместили под стражу, расследование продолжается, сообщает интернет-портал «МВД Медиа».

Читайте также: организатора нарколаборатории приговорили к 16 годам колонии в Краснодарском крае.