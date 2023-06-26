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Организатора нарколаборатории приговорили к 16 годам колонии в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/organizatora-narkolaboratorii-prigovorili-k-16-godam-kolonii-v-krasnodarskom-krae
Организатора нарколаборатории приговорили к 16 годам колонии в Краснодарском крае
Фото t.me/opskuban

Приговор в отношении жителя Новороссийска, которого обвиняли в незаконном производстве наркотиков, 26 июня вынес Краснодарский краевой суд

По данным суда, в Новороссийске в октябре 2022 года мужчина вместе с сообщниками, уголовные дела в отношении которых расследуют отдельно, устроил нарколабораторию в принадлежащем его матери строении в селе Глебовском и начал производить мефедрон.

Злоумышленник арендовал два гаража для хранения оборудования, химических веществ и реагентов. За каждый килограмм мефедрона мужчине обещали заплатить 300 тыс. рублей. У злоумышленника изъяли более 650 г мефедрона, который он произвел в начале октября прошлого года и хранил в лаборатории.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: около 1,5 кг мефедрона изъяли полицейские в подпольной нарколаборатории в Краснодаре.

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