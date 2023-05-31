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Около 1,5 кг мефедрона изъяли полицейские в подпольной нарколаборатории в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-1-5-kg-mefedrona-izyali-politsejskie-iz-podpolnoj-narkolaboratorii-v-krasnodare
Около 1,5 кг мефедрона изъяли полицейские в подпольной нарколаборатории в Краснодаре
Фото УТ МВД России по ЮФО

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 28-летний житель Краснодара может быть причастен к изготовлению наркотиков.

Во время проверки информация подтвердилась. На участке в пригороде Краснодара злоумышленник поставил вагончик, в котором готовил синтетические наркотики. Из вагончика изъяли стеклянные лотки с кристаллическим веществом, химические реактивы, канистры, колбы, электронные весы, респираторы, термометры и другие предметы.

Экспертиза установила, что в лотках находится мефедрон весом около 1,5 кг. Установили, что вес прекурсоров, предназначенных для изготовления наркотиков, превышает 200 л.

Злоумышленник сбывал наркотики через тайники курьерам. В момент задержания он дал признательные показания. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого поместили под стражу, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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