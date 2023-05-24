Почти полкило мефедрона изъяли полицейские из автомобиля наркозакладчика на Кубани

Полицейские Кореновского района получили оперативную информацию о том, что 30-летний житель Каневского района может быть причастен к распространению наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. Машину, в которой ехал злоумышленник, остановили на дороге Комсомольский — Анапский. У подозреваемого изъяли полимерный пакет со светлым веществом. В автомобиле злоумышленника нашли электронные весы и упаковочный материал.

Экспертиза установила, что изъятое является N-метилэфедроном весом 430 г. Наркотики злоумышленник купил в интернете и планировал распространить через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

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