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Маскировавшую закладки в гипсовые камни наркосбытчицу посадили на 16 лет в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/maskirovavshuyu-zakladki-v-gipsovye-kamni-narkosbytchitsu-posadili-na-16-let-v-novorossijske
Маскировавшую закладки в гипсовые камни наркосбытчицу посадили на 16 лет в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков в отношении 38-летней местной жительницы в мае вынес Ленинский районный суд Новороссийска.

По данным следствия, ранее судимая за наркотики женщина в апреле 2022 года снова купила для сбыта партию «синтетики». Наркосбытчица спрятала наркотики в своей машине и в квартире на улице Волочаевской. Порошок она расфасовала и замаскировала закладки в гипсовые слепки, внешне похожие на камни и палочки. Всего у злоумышленницы изъяли более 600 г наркотика, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, которые единогласно признали женщину виновной и не заслуживающей снисхождения. Суд назначил подсудимой 16 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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