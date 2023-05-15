Около 400 граммов мефедрона и гашиша изъяли у двух наркосбытчиц в Краснодарском крае

В Ейском районе полицейские получили оперативную информацию о том, что две местные жительницы в возрасте 21 года и 24 лет причастны к распространению наркотиков.

Во время проверки информация подтвердилась. Всего выявили 8 фактов сбыта синтетических наркотиков и наркотиков растительного. Оперативники установили местонахождение еще 9 тайников, из которых изъяли более 6 г наркотика.

Дома у подозреваемых прошли обыски, у 21-летней подозреваемой нашли более 153 г гашиша, 110 г марихуаны и более 123 г мефедрона. У ее сообщницы дома нашли 22 свертка с мефедроном весом 20 г. Всего у девушек изъяли более 400 г наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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