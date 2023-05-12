Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Около 400 г мефедрона изъяли у жительницы Армавира

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/okolo-400-g-mefedrona-izyali-u-zhitelnitsy-armavira
Около 400 г мефедрона изъяли у жительницы Армавира
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Полицейские совместно с сотрудниками отделения УФСБ в Армавире задержали местную жительницу, причастную к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители оперативным путем выяснили, что 39-летняя жительница Армавира может быть причастна к незаконному сбыту запрещенных веществ.

При проверке сведения подтвердились. В результате личного досмотра в сумке злоумышленницы было обнаружено около 200 г порошкообразного вещества белого цвета. Также после обыска по месту жительства женщины полицейские изъяли еще 200 свертков с аналогичным содержимым и упаковочный материал. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон общей массой около 400 г.

Установили, что местная жительница приобрела наркотик бесконтактным способом и собиралась распространить его через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемую взяли под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: при закладке мефедрона задержали наркосбытчика в Краснодарском крае.

Статьи
Иммунолог Елизавета Редько: корь очень опасна, но ее легко предупредить
Иммунолог Елизавета Редько: корь очень опасна, но ее легко предупредить
Упражнения для растяжки в домашних условиях без спортивных снарядов
Упражнения для растяжки в домашних условиях без спортивных снарядов
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 Мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 Мая
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Дефолт США: вслед за Байденом о нем заговорили банкиры Уолл-стрит
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Приходит на рассвете: физик рассказала, когда повышается риск инфаркта при магнитной буре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях