Около 400 г мефедрона изъяли у жительницы Армавира

Полицейские совместно с сотрудниками отделения УФСБ в Армавире задержали местную жительницу, причастную к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители оперативным путем выяснили, что 39-летняя жительница Армавира может быть причастна к незаконному сбыту запрещенных веществ.

При проверке сведения подтвердились. В результате личного досмотра в сумке злоумышленницы было обнаружено около 200 г порошкообразного вещества белого цвета. Также после обыска по месту жительства женщины полицейские изъяли еще 200 свертков с аналогичным содержимым и упаковочный материал. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон общей массой около 400 г.

Установили, что местная жительница приобрела наркотик бесконтактным способом и собиралась распространить его через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемую взяли под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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