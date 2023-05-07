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При закладке мефедрона задержали наркосбытчика в Краснодарском крае 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-zakladke-mefedrona-zaderzhali-narkosbytchika-v-krasnodarskom-krae
При закладке мефедрона задержали наркосбытчика в Краснодарском крае 
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Злоумышленника задержали сотрудники полиции в Кавказском районе. В мае уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Крыма направили в суд.

По данным следствия, приезжий договорился с неизвестным лицом, уголовное дело в отношении которого расследуют отдельно, купил оптовую партию мефедрона для дальнейшего распространения через закладки. Полицейские заметили закладчика в жилом микрорайоне Кропоткина. Злоумышленник увидел правоохранителей, попытался сбежать и избавиться от наркотиков.

На месте нашли два обмотанных изолентой свертка с мефедроном, два телефона с фотографиями и координатами закладок. В разных местах Кропоткина нашли еще 5 тайников, из них изъяли 5 пакетов с мефедроном. В машине злоумышленника нашли еще 9 свертков, спрятанных в барсетке. В арендованной квартире обнаружили и изъяли 10 пакетов с порошком, электронные весы и упаковочный материал. Всего у злоумышленника изъяли более 30 г наркотика.

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование завершили, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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