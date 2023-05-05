Около 1 кг мефедрона нашли в машине наркодилера в Динском районе

Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Динскому району получили оперативную информацию о том, что 36-летний житель Краснодара может быть причастен к торговле наркотиками.

Во время проверки эта информация подтвердилась. Подозреваемого задержали на одной из улиц Динского района. В его машине нашли пакет с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочные материалы.

Экспертиза установила, что изъятое вещество — мефедрон весом около 1 кг. Наркотики злоумышленник купит на сайте и собирался распространить через закладки.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу, ему грози пожизненный срок лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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