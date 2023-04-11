Почти 1 кг «соли» нашли в коробке на заднем сидении автомобиля в Сочи

Сотрудники ГИБДД в Хостинском районе остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был 37-летний житель Ростовской области.

На заднем сиденье полицейские обнаружили коробку. В ней находились свертки, пакеты и пластиковые контейнеры с порошкообразным веществом, а также весы и упаковочный материал.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном, производным N-метилэфедрона и эфедроном. Всего изъяли более 900 г наркотиков. Подозреваемый купил наркотики в интернете и планировал распространить через закладки на курорте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

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