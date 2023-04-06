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В Анапе двое мужчин оборудовали нарколабораторию для производства мефедрона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-budut-sudit-dvoih-muzhchin-oborudovavshih-narkolaboratoriyu-dlya-proizvodstva-mefedrona
В Анапе двое мужчин оборудовали нарколабораторию для производства мефедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование в отношении двоих 28-летних мужчин о незаконном производстве и хранении наркотиков.

По данным следствия, 28-летний парень купил в интернете лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков и синтезировал мефедрон в своем доме в пригороде Анапы. У него изъяли более 930 г наркотика, готового для продажи. Также у него нашли более 230 г марихуаны, которые он хранил для личного употребления.

Злоумышленник привлек своего 28-летнего знакомого к производству мефедрона. Вместе они перевезли оборудование и прекурсоры в нежилой дом в хуторе Воскресенском, где планировали готовить оптовые партии мефедрона на продажу. В доме во время обыска нашли оборудование, электронные весы, канистры с прекурсорами и средства химзащиты.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемых поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит пожизненный срок в колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: из подпольной нарколаборатории в Выселковском районе изъяли более 2 кг мефедрона.

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