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Из подпольной нарколаборатории в Выселковском районе изъяли более 2 кг мефедрона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-podpolnoj-narkolaboratorii-v-vyselkovskom-rajone-izyali-bolshe-2-kg-mefedrona
Из подпольной нарколаборатории в Выселковском районе изъяли более 2 кг мефедрона
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информацию, что двое приезжих возрасте 21 года и 30 лет оборудовали нарколабораторию по производству «синтетики» в селе Первомайском, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

При осмотре дома, который арендовали подозреваемые, правоохранители обнаружили свыше 2 кг мефедрона, реагенты для производства наркотиков и упаковочный материал.

Выяснилось, что «синтетику» злоумышленники изготовили для продажи через закладки, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подозреваемых завели уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

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