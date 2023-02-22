Из подпольной нарколаборатории в Выселковском районе изъяли более 2 кг мефедрона

Информацию, что двое приезжих возрасте 21 года и 30 лет оборудовали нарколабораторию по производству «синтетики» в селе Первомайском, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.

При осмотре дома, который арендовали подозреваемые, правоохранители обнаружили свыше 2 кг мефедрона, реагенты для производства наркотиков и упаковочный материал.

Выяснилось, что «синтетику» злоумышленники изготовили для продажи через закладки, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На подозреваемых завели уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.

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