Из подпольной нарколаборатории в Выселковском районе изъяли более 2 кг мефедрона
Происшествия
22.02.2023 16:14
Информацию, что двое приезжих возрасте 21 года и 30 лет оборудовали нарколабораторию по производству «синтетики» в селе Первомайском, полицейские получили оперативным путем. При проверке сведения подтвердились.
При осмотре дома, который арендовали подозреваемые, правоохранители обнаружили свыше 2 кг мефедрона, реагенты для производства наркотиков и упаковочный материал.
Выяснилось, что «синтетику» злоумышленники изготовили для продажи через закладки, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На подозреваемых завели уголовное дело. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время они находятся под стражей.
Читайте также: в Сочи полицейские нашли в иномарке крупную партию метадона.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
- В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину