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В Сочи полицейские нашли в иномарке крупную партию метадона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsejskie-nashli-v-inomarke-krupnuyu-partiyu-metadona
В Сочи полицейские нашли в иномарке крупную партию метадона
Фото ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На стационарном посту «Магри» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Kia под управлением 47-летнего жителя Краснодара.

В автомобиле находились пассажиры — 35-летние мужчина и женщина, оба жители республики Карелия. При проверке документов пассажир вышел из машины и попытался выбросить два свертка со светлым веществом.

Под передним пассажирским сиденьем злоумышленники спрятали расфасованные свертки с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что это — метадон общим весом более 200 г. Установили, что злоумышленники планировали сбыть наркотик в Сочи.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае местному жителю грозит пожизненный срок за 200 граммов «соли».

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