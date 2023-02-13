В Сочи полицейские нашли в иномарке крупную партию метадона
На стационарном посту «Магри» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки Kia под управлением 47-летнего жителя Краснодара.
В автомобиле находились пассажиры — 35-летние мужчина и женщина, оба жители республики Карелия. При проверке документов пассажир вышел из машины и попытался выбросить два свертка со светлым веществом.
Под передним пассажирским сиденьем злоумышленники спрятали расфасованные свертки с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что это — метадон общим весом более 200 г. Установили, что злоумышленники планировали сбыть наркотик в Сочи.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу, им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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