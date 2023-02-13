В Краснодарском крае местному жителю грозит пожизненный срок за 200 граммов «соли»
В Новокубанске полицейские получили информацию о том, что 24-летний житель поселка Мостовского может быть причастен к распространению наркотиков.
При проверке информация подтвердилась. Подозреваемого задержали на федеральной автодороге «Кавказ». Во время досмотра у него изъяли три свертка с кристаллическим и порошкообразным веществами светлого цвета. Еще один пакет с аналогичным содержимым нашли у парня в машине. Также там нашли изоленту, весы, пакеты для расфасовки наркотиков.
Экспертиза установила, что изъятое является N-метилэфедроном и мефедроном общим весом около 215 г. Злоумышленник купил наркотики в интернете, затем собирался разложить по закладкам в Кропоткине.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: на Кубани будут судить двоих наркокурьеров, которые перевозили партию метилэфедрона в ботинке.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Нигерийский игрок «Краснодара» Олусегун признался, что его любимые слова на русском — грубые
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75