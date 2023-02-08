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На Кубани будут судить двоих наркокурьеров, которые перевозили партию метилэфедрона в ботинке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-dvoih-narkokurerov-kotorye-perevozili-partiyu-metilefedrona-v-botinke
На Кубани будут судить двоих наркокурьеров, которые перевозили партию метилэфедрона в ботинке
Фото скриншот с видеозаписи ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Темрюкском районе завершили расследование уголовного дела о сбыте крупной партии синтетических наркотиков в отношении двоих 18-летних жителей.

По данным следствия, парни купили в интернете оптовую партию синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта через закладки. На стационарном посту ДПС машину марки Geely, на которой ехали злоумышленники, остановили. Из кошелька одного из злоумышленников полицейские изъяли полимерный пакет с мефедроном.

В машине нашли ботинок, который лежал на коврике заднего пассажирского сиденья. В ботинке обнаружили сверток с N-метилэфедроном весом 200 г. Кроме того, в двери автомобиля обнаружили еще два полимерных пакета с мефедроном и N-метилэфедроном. В телефоне одного из наркокурьеров были координаты более 50 оборудованных тайников с закладками на территории Краснодарского края и республики Кабардино-Балкарии. Всего у злоумышленников изъяли более 300 г наркотиков.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемых поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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