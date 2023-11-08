Защита футболиста Бугаева обжаловала его арест в Краснодаре по делу о наркотиках

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ. Его задержали 28 октября с 500 г мефедрона на улице Калинина.

Прикубанский районный суд 3 ноября вынес решение о заключении Алексея Бугаева под стражу до 31 декабря, удовлетворив ходатайство следствия. Однако адвокат экс-футболиста обжаловала это решение.

«Мы подали жалобу через ГАС РФ «Правосудие». Безусловно, в сроки, которые были указаны в законодательстве, это трое суток», — рассказала Екатерина Макличенко.

Она уточнила, что просит перевести ее подзащитного под домашний арест. Адвокат уверена, что находясь в СИЗО под стражей, Алексею Бугаеву придется терпеть серьезные моральные страдания.

Макличенко добавила, что готовит обращение в СК и гражданский иск по уголовному делу против бывшего футболиста, сообщает РИА «Новости».

В середине нулевых годов Бугаев считался одним из лучших футболистов России на своей позиции. Он сыграл за сборную России 7 матчей, приняв участие в Евро-2004. Кроме того, он выступал за клубы премьер-лиги: московские «Локомотив» и «Торпедо», а также «Томь». Карьеру завершал в «Краснодаре».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на экс-футболиста Алексея Бугаева в Краснодаре завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.