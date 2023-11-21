Экономическую эффективность первой ветки метро в Краснодаре обосновали в ВШУ

Проект строительства первой линии метро в Краснодаре получил обоснование экономической эффективности в Высшей школе управления (ВШУ).

По словам руководителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края Ильи Позднякова, метро, которое планируют построить в Краснодаре, будет отличаться от привычного. Это так называемое «легкое метро».

«Разница в том, что в обычном метро одно направление, один тоннель, а в легком метро в одном тоннеле два рельса идут параллельно в обоих направлениях», — сказал Илья Поздняков.

Специалист добавил, что в обычном метро электроэнергия подается на рельсы, а в легком — на провода.

Сейчас идет предпроектная проработка идеи строительства. На первом этапе планируют проложить ветку в новый развивающийся район в северо-восточной части города, где появится большой новый микрорайон «Новый Краснодар». Так как ветка пройдет через густонаселенные микрорайоны, метро будет пользоваться спросом. В связи с этим получить допфинансирование на федеральном уровне будет проще, считает глава краевого департамента.

«Не могу говорить за все метро, но проект первой линии по итогам исследований в ВШУ получил обоснование экономической эффективности», — цитирует Илью Позднякова «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодарского края предложили построить «легкое метро неглубокого заложения» к новому северо-восточному микрорайону кубанской столицы. Линии предлагается проложить от ж/д вокзала, далее по улице Красной в сторону улицы 40 лет Победы, захватывая два существующих жилых микрорайона Краснодара. Новый проект строительства метро позиционируют как линию подземного «Скоростного трамвая». Реализовать проект планируют за счет частных инвестиций, предварительная стоимость — около 95 млрд рублей.

Сейчас идет проектирование нового района в северо-восточной части Краснодара между поселками Лорис, Знаменским и Пригородным площадью 1,5 тыс. га, из которых 635 га будут занимать жилые дома. Новый район станет новым городом на 270 тыс. жителей. В нем построят более 20 школ, 45 детских садов, медкластер и культурно-досуговый комплекс. Это будет первый подобный проект в современной истории Кубани. Предполагается, что район станет образцом грамотного градостроительства.